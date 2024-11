Casa a Prima Vista, "attenzione alle pareti": il consiglio decisivo di Gianluca Torre

02 novembre 2024 a

a

a

Ormai Casa a Prima Vista, il programma "immobiliare" di Real Time, semplicemente spopola. Uno dei protagonisti è l'agente Gianluca Torre, che si occupa delle proposte da sottoporre a chi partecipa al format insieme a Mariana D'Amico e Ida Di Filippo. E proprio Torre - che faceva l'agente immobiliare da prima di Casa a Prima Vista -, interpellato da FanPage, si è speso in una lista di consigli preziosi per chi deve approcciarsi all'acquisto di una casa.

Già, perché l'acquisto di una casa, impegno tra i più gravosi che si possono prendere, nasconde degli aspetti a cui spesso non si bada, pur essendo profondamente rilevanti, a volte decisivi.

Dunque, ecco quello che secondo Gianluca Torre non dovrebbe mai essere sottovalutato quando si acquista un immobile. In primis vanno effettuati controlli sulla visura catastale. Poi bisogna informarsi sulle pareti, quali sono abbattibili e se è possibile farlo e quali, al contrario sono portanti. Dunque controllare l'atto di provenienza, ma anche leggere i verbali condominiali, in modo da sapere in anticipo a quali spese e a quali obblighi si andrà incontro.

"L'agente immobiliare? No, cosa volevo fare": la confessione choc di Corrado Sassu

E ancora, Torre suggerisce di fare un approfondito giro nel quartiere in cui si trova la casa, così come di verificare la classe energetica. Fate poi attenzione al piano, una questione di gusti ma anche di budget. Non va sottovalutata la presenza di spazi esterni, poiché non sono modificabili: per esempio, se un balcone non c'è, non potrà mai esserci. Ultimi due consigli, valutare l'esposizione migliore perché la luce è un fattore fondamentale, infine Torre suggerisce di non badare troppo alla disposizione interna, perché tutto in una casa - eccezion fatta per i muri portanti - è facilmente modificabile.