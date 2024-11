4 di sera, Senaldi umilia Nardella: "La sinistra offre copertura politica ai violenti"

10 novembre 2024 a

A 4 di sera, il talk show di Rete 4 condotto da Paolo Del Debbio, si è tornati a parlare dello spettacolo indecoroso che è andato in scena a Bologna, dove i soliti democratici hanno scatenato l'inferno per le vie della città. A sinistra c'è un silenzio assordante, mentre a destra ci si interroga su come sia possibile che alcuni esponenti del campo largo non abbiano ancora condannato l'accaduto.

"In un momento di grande tensione sociale, chi ha la responsabilità di tenere unito il Paese? Il governo, la presidente del Consiglio - ha tuonato Dario Nardella -. Invece di polemizzare con la sinistra dovrebbe unire il Paese. Il compito della presidente del Consiglio non è quello di mettere poliziotti contro studenti o magistratura contro politica o insegnanti contro studenti. Dovrebbe essere una figura di riferimento per tutti: è stata lei a dire che voleva essere - ha concluso - la presidente di tutti".

Ma a quel punto Pietro Senaldi gli ha ricordato l'atteggiamento che Schlein e compagni tengono di fronte a questi episodi. "Il 15 novembre sempre i giovani di sinistra organizzeranno una manifestazione contro il governo - ha spiegato il condirettore di Libero -. Che sarebbe del tutto legittima, non fosse che nel manifesto ci sono le facce di Giorgia Meloni e del ministro Bernini insanguinate. Quindi diciamo che è una manifestazione che parte già violenta. Anzi, molto violenta. Credo che la sinistra dovrebbe smettere di offrire copertura politica a questo genere di manifestazioni. Perché Elly Schlein non condanna questo cartello?".