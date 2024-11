Domenica sportiva, siparietto tra Adani e Panatta: "Anche stasera hai preso il Viagra?"

11 novembre 2024 a

Lele Adani ha dato spettacolo nel corso dell'ultima puntata di Domenica sportiva. I tantissimi ospiti seduti al tavolo al centro dello studio di Rai 2 stavano discutendo sulla rivalità scudetto tra l'Inter di Simone Inzaghi e il Napoli di Antonio Conte. "I giocatori non dicono mai una cosa realistica - ha spiegato Adriano Panatta parlando dei partenopei -. Sono primi in classifica. Tutti voi esperti dite che sono favoriti insieme all'Inter. Perché non dire: 'Penso proprio che siamo da scudetto?'".

"Adriano, secondo me il Napoli non è più forte dell'Inter", ha replicato Lele Adani. "Ma che me frega a me se il Napoli è più forte - ha replicato Panatta -. È una squadra da scudetto o no?". Ma a quel punto Adani ha perso il controllo e ha lanciato una frecciatina velenosissima contro il suo interlocutore: "Ma hai preso il Viagra anche stasera?". Gelo in studio, tra le grasse risate del pubblico.

Lele Adani dice a Panatta che ha preso il viagra, poi si va ad abbracciare la milfona tra il pubblicopic.twitter.com/F25mUut8v4 https://t.co/dqjudhDwkd — erclab_ilritorno (@erclab_tweet) November 10, 2024

Ma non finisce qui. Non contento, Adani è sgattaiolato in mezzo al pubblico, ha abbracciato una spettatrice e ha provato a buttarla in caciara: "Possiamo anche parlare della riproduzione delle farfalle in Camerun?". La conduttrice, infine, ha provato a riportare l'ordine in studio, ricordando ai propri ospiti il lungo elenco di argomenti sportivi che dovevano ancora essere trattati nel corso della trasmissione.