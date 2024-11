L'Eredità, odio senza precedenti contro Sara: "Tenetele la testa!", linciaggio alla seconda puntata

13 novembre 2024 a

a

a

I riflettori, come ogni sera, si accendono sullo studio de L'Eredità, il game-show condotto da Marco Liorni su Rai 1, il gioco delle parole e della Ghigliottina, un "must", un format che sera dopo sera, anzi anno dopo anno, inanella ascolti stratosferici.

Alla vigilia, Sara si è imposta per la prima volta come campionessa. Ma non solo: ha fatto bottino pieno, sbancando anche al gioco finale della Ghigliottina, dove ha indovinato la parola finale - che era gioventù - portando a casa la bellezza di 47.500 euro in gettoni d'oro. Un bel gruzzoletto, per Sara, che però come spesso accade ha dovuto scontare le contestazioni dei social, in particolare le critiche piovute su X, dove si raccolgono i fan de L'Eredità per commentare in presa diretta le puntate. La campionessa, in buona sostanza, è stata tacciata come una sorta di "miracolata", come una che ha vinto senza sapere nemmeno il perché. Un copione, va detto, che si ripete spesso.

Tant'è, da campionessa in carica Sara si è ripresentata in studio per la puntata successiva, quella di oggi, mercoledì 13 novembre. E per la campionessa non è andata nel migliore dei modi. Intorno a metà puntata, infatti, si è dovuta cimentare nella sfida diretta con Margherita, nella quale è stata sconfitta in modo anche abbastanza netto. Insomma: fuori, a casa, pur con quasi 50mila euro.

"Ci dobbiamo evolvere". Una ballerina nella puntata benefica: i social insorgono | Guarda

Ecco, il punto è che l'eliminazione di Sara ha scatenato X, dove sono piovuti molti commenti feroci nei suoi confronti. Quasi un record, suo malgrado, tanto livore quando per lei era soltanto la seconda puntata. Tant'è, come detto si è scatenata la gazzarra. "Dopo 40mila euro regalati ieri se ne può pure andare", tuonava Francesco. "Bye bye Sara, era ora!", gli faceva eco Massi. "Ciao miracolata", aggiungeva un altro. "Salutiamo Sara", rimarcava con ironia tagliente Anto. E c'era chi, come Ale, le rimproverava anche: "Qualcuno tenga la testa ferma a Sara quando gioca l'altro concorrente". Cala il sipario, con una quantità di astio che raramente si era vista dopo sole due puntate a L'Eredità.