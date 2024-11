Affari Tuoi, Stefano De Martino spiazza il dottore: "Ogni notte tu chiama"

14 novembre 2024 a

Siparietto ad Affari Tuoi su Rai 1. Il conduttore del programma, Stefano De Martino, ha dedicato la canzone del momento, "Rossetto e caffè" di Sal Da Vinci, al Dottore, Pasquale Romano, ovvero colui che fa le offerte ai concorrenti durante il gioco. Protagonista della puntata di ieri sera, mercoledì 13 novembre, era Rossella dalla Campania, che ha giocato insieme al fidanzato Antonio. A un certo punto della partita tutto lo studio si è messo a cantare e ballare sulle note del tormentone di Sal Da Vinci, che nelle ultime settimane circola ovunque, da TikTok alle radio, e che per questo ha scalato velocemente tutte le classifiche.

A quel punto De Martino ha chiamato il Dottore e gli ha dedicato quel brano così romantico. Ovviamente in modo ironico. Una gag in piena regola che ha fatto scoppiare a ridere tutto lo studio. A Romano l'ex ballerino di Amici ha rivolto soprattutto questi versi: "Ogni notte, tu chiama e je corro addò te!". La partita, poi, è andata avanti. E per Antonio e Rossella non è finita nel peggiore dei modi. Anzi. I due, dopo aver rifiutato tutte le offerte del dottore, sono comunque riusciti a tornare a casa con 5mila euro.