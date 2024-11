Andrea Scanzi lascia di sasso Formigli: "Quando vincerà di nuovo Giorgia Meloni"

15 novembre 2024 a

Come ha ricordato Giorgia Meloni dal palco dei Perugia, il centrodestra è ancora sostenuto dalla maggioranza degli italiani. A differenza di ciò che è capitato ai predecessori della leader di Fratelli d'Italia, il governo continua a macinare consensi. E, secondo la supermedia dei sondaggi realizzata da Agi/Youtrend, i tre partiti che compongono la coalizione si stanno avvicinando sempre di più alla soglia del 50% che garantirebbe una maggioranza assoluto in Parlamento. Oltre che quella relativa. Staccatissimo il centrosinistra, soprattutto se Pd e M5s continueranno a litigare tra loro. In fondo: tra i due litiganti, gode la Meloni.

Anche i più attenti giornalisti progressisti si stanno arrendendo alla realtà dei fatti. Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano, ha ammesso a Corrado Formigli che Giorgia Meloni è destinata a governare ancora a lungo. O per lo meno fino alla fine di questa legislatura. "Secondo me la Meloni è molto più brava sia di Renzi che di Salvini politicamente parlando - ha spiegato Scanzi ai telespettatori di La7 -. E anche di Grillo, più ancora di Di Maio. Per me questo governo durerà cinque anni, come durò cinque anni il Berlusconi 2001-2006".

"Secondo me può perdere solo nel 2026 se dall'altra parte ci sarà una coalizione credibile che è il campo largo che ha in testa Bersani - ha aggiunto la firma del Fatto -. Cioè quel campo largo che riesce ad attrarre il Partito democratico, il Movimento Cinque Stelle e la cosiddetta società civile. A oggi non esiste questa roba qua. Quindi oggi lei va tranquilla fino al 2026 e purtroppo dico io può vincere anche le elezioni del 2027 - ha concluso - se dall'altra parte dormono".