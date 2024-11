Belve, Riccardo Scamarcio confessa: "Droghe? Le ho provate quasi tutte. Ma..."

19 novembre 2024 a

Riccardo Scamarcio è stato ospite da Francesca Fagnani a Belve, il talk show in onda su Rai 2. L'attore, com'è richiesto dal popolarissimo format, si è messo a nudo, svelando alcuni dettagli curiosi della sua vita privata e lavorativa. Come, per esempio, la scena di sesso con Monica Bellucci nel film Manuale d'Amore 2. "Mi sono attirato l’odio di tanti uomini con quella scena. Ero sulla sedia a rotelle, è stata un’esperienza 'morbida' (ride). È stato complicato restare passivo. Sette ore a fingere un amplesso, cioè a un certo punto uno poi… Uno si stanca, siamo fatti di carne e ossa! Uno può avere anche delle reazioni involontarie”.

L'attore ha poi raccontato di essere stato a contatto con sostanze stupefacenti. Senza però rimanere intrappolato nel tunnel della droga. "La droga la conosco bene - ha rivelato Scamarcio -. Ho provato quasi tutto, non è mai diventata una dipendenza".

La conversazione con Fagnani è poi sfociata in una polemica esplicita contro l'industria cinematografica. Scamarcio, infatti, si è rammaricato di non aver ricevuto premi importanti. "È chiaro che non devi pestare i piedi a quelli sbagliati - ha tuonato l'attore -. Ho pestato molti piedi di quelli che contano, registi e produttori, soprattutto da giovane. Quando è capitato - ha concluso - sono andato a lavorare all’estero e ho fatto calmare le acque".