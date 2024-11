Affari Tuoi, Erika frega tutti: Dottore e pubblico demoliti, una scelta pazzesca

18 novembre 2024 a

Come ogni sera arriva il momento dei pacchi, ovvero di Affari Tuoi, il game-show campionissimo in termini di ascolti, una mania tutta italiana, condotto da Stefano De Martino su Rai 1. E nella puntata di lunedì 18 novembre gran parte del pubblico è stata conquistata dall’energia e dalla determinazione di Erika, in rappresentanza della Calabria, che ha saputo trasformare la puntata in un mix di emozioni, risate e momenti di suspense.

Erika, una giovane farmacista con il sogno di specializzarsi in farmacia ospedaliera, ha aperto la sua partita con il pacco numero nove. Ad accompagnarla nell'avventura dei pacchi la madre Tiziana. A colpire anche la storia personale di Erika, la cui cifra distintiva sono determinazione e ambizione. Fin dalle prime mosse, Erika si è dimostrata attenta nelle sue scelte, riuscendo a preservare i premi più alti e mantenendo vivo l’interesse per il suo percorso.

Il clima in studio è stato un perfetto equilibrio tra ilarità e tensione, merito anche della conduzione vivace di De Martino, che ha saputo orchestrare il gioco e interagire con i concorrenti e il pubblico. Come ogni sera. Erika, dal canto suo, ha affrontato le offerte del Dottore con coraggio e una mentalità da vera stratega. Alla prima proposta di 38mila euro, ha risposto con decisione: “Sono venuta qui per rischiare”, dimostrando di essere pronta a giocarsi tutto pur di puntare al massimo.

Eppure, tiro dopo tiro, pacco dopo pacco, telefonata del Dottore dopo telefonata, è arrivato il momento in cui Erika ha scelto di non rischiare. Erano rimasti due pacchi: quello da 200mila e quello da 20mila euro. Il Dottore offre 60mila euro ed Erika, di fronte a quell'importo, accetta. Una scelta che ha sorpreso il pubblico che, su X, commenta in presa reale la trasmissione.

"Tutte le offerte erano alte. Lo dico dall'inizio che lei ha un pacco grande!! Per me ha sbagliato ad accettare!", scriveva Annalisa. "Boh, forse ha sbagliato ad accettare", aggiungeva Debora. "Io l'avrei portata fino alla fine", aggiungeva un utente. E via discorrendo: moltissimi i commenti che criticavano la scelta, anche perché consdierata l'evoluzione della puntata era lecito ritenere che avesse il pacco da 200mila. E invece no: in mano, Erika, aveva il pacco da 20mila. Scelta perfetta, dunque, e 60mila euro in tasca. Una partita strepitosa: Erika ha "fregato" tutti, dal pubblico al Dottore.