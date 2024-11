Elodie "da restarci secchi": come si presenta vestita da Fazio, tutti incantati

25 novembre 2024 a

"Bentornata a Che tempo che fa": Elodie è stata accolta da un grande applauso e da un forte entusiasmo ieri, domenica 24 novembre, nello studio di Fabio Fazio sul Canale Nove. Per la cantante non è la prima volta nella trasmissione, già in passato è stata più volte ospite del seguitissimo programma. L'ex allieva di Amici ha incantato tutti per il bellissimo abito con cui si è presentata in studio: un lungo tubino nero aderente con un corpetto rosa scollato nella parte alta. Trucco semplice e capelli lunghi sciolti sulle spalle.

Nella passerella fatta per raggiungere il conduttore al centro dello studio, Elodie ha salutato con affetto il pubblico. In sottofondo il suo nuovo singolo con Tiziano Ferro, "Feeling". "Sono molto emozionata", ha detto l'artista dopo aver salutato Fazio. A un certo punto, poi, la cantante ha notato un cartello in mezzo alla platea con su scritto: "Elodie mi fai volare ma senza Ornella non so stare", con chiaro riferimento alla Vanoni, ospite fissa del programma. "Hai ragione, c'è una bella differenza", ha commentato con ironia Elodie. A smorzare il tutto ci ha pensato Fazio, che ha chiosato: "Hai capito Elodie? Fai volare". Tanti i complimenti per la cantante sui social. "Eloqueen", ha scritto un utente su X.