4 di Sera, Faraone deraglia sul Corvetto: "Colpa degli affitti", come lo gela la Sardone

A 4 di Sera, il talk show condotto da Paolo Del Debbio, nella puntata di questa sera, giovedì 28 novembre, il tema centrale è quello del quartiere Corvetto di Milano che "brucia" sotto le rivolte degli immigrati dopo la morte di Ramy, il ragazzo egiziano che è morto in un incidente mentre si trovava a bordo di un motorino guidato da un amico che non si è fermato all'alt delle forze dell'ordine.

E di fatto la sinistra continua a difendere, anche davanti all'evidenza, la politica delle porte aperte. Come afferma Davide Faraone di Italia Viva "il problema non è solo quello degli ingressi nel nostro Paese". Prende la ricorsa e la spara: "Il problema è anche il costo degli affiti di Milano. Una città in cui bisogna vendersi un organo per poter prendere una casa in affitto. Poi io sono dalla parte delle forze dell'ordine, bisogna intervenire con durezza e sono dalla parte di chi insegue, sia chiaro". Ma di fatto le gare le rivolte del Corvetto col caro affitti è un po' azzardato come ragionamento. E così, proprio Silvia Sardone, presente in studio, lo gela con uno sguardo scuotendo la testa. Insomma a sinistra ancora non hanno messo bene a fuoco il problema...