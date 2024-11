L'Eredità, il super-campione Christian finisce in un servizio del Tg1: il più clamoroso dei casi

30 novembre 2024 a

Rieccoci nello studio de L’Eredità, il game-show fatto da parole e ghigliottine, il programma campione di ascolti in onda su Rai 1 e condotto da Marco Liorni. La puntata in questione è quella di venerdì 29 novembre, puntata piena di sorprese, colpi di scena e di situazioni ad altissima tensione. Protagonisti del Triello sono stati Christian, il fortissimo campione in carica, e i due nuovi sfidanti, Giuseppe e Martina. Solo Martina è riuscita a raggiungere la Ghigliottina, portandosi dietro un montepremi di 185mila euro che ha dedicato al padre.

La gara ha preso il via con le consuete manche preliminari, dove i concorrenti hanno iniziato a contendersi punti e montepremi. Dopo una sfida avvincente tra Christian e Stefano, il campione ha avuto accesso al Triello insieme ai debuttanti Giuseppe e Martina, entrambi in grande forma grazie a risposte vincenti su temi complessi. Già nelle prime fasi del Triello, la tensione è salita alle stelle con la comparsa della prima domanda "pigliatutto". Giuseppe, però, ha puntato al montepremi di 50mila euro di Christian, finendo per sbagliare e regalando metà della sua somma al campione.

Successivamente, Martina ha mostrato tutta la sua determinazione: con un’altra domanda "pigliatutto", è riuscita a sottrarre 65mila euro al campione, portando il suo totale a 75mila euro e lasciando Christian a secco. Con risposte brillanti, Martina è salita a 105mila euro, ma un errore le è costato 50mila euro, permettendo a Christian di recuperare e arrivare a 50mila euro. Nel frattempo, Giuseppe è rimasto più indietro, fermandosi a 15mila euro.

Lo scontro tra Christian e Martina ai 100 secondi è stato il momento più adrenalinico della serata. Una battaglia epica, un indimenticabile duello per gli "storiografi" del programma. Entrambi hanno lottato fino all’ultimo per il controllo della partita, sbagliando più volte sulla domanda decisiva: "Da quante cifre è composto il codice della partita Iva?". Alla fine, è stata Martina a spuntarla, guadagnandosi l’accesso alla Ghigliottina con il montepremi massimo.

Martina ha dedicato la sua partecipazione a un ricordo molto personale: "Voglio dedicare questa Ghigliottina a mio padre. Abbiamo sempre seguito insieme questo gioco, anche quando la vita ci ha separati per un periodo a causa di un ricovero in ospedale. Questo programma ci ha tenuto uniti", ha ricordato con emozione e commozione.

Alla Ghigliottina, Martina ha affrontato le cinque parole-indizio: "Stato", "Ruolo", "Telefono", "Aria" e "Verso". Dopo aver dimezzato il montepremi tre volte, ha scelto la parola "Filo", ma la risposta corretta, rivelata dagli autori, era "Libero".

Come sempre, non sono mancate le reazioni sui social media, in particolare su X, il terreno elettivo per chi commenta in presa diretta quanto avviene nello studio de L'Eredità. Gli spettatori si sono divisi tra chi apprezzava il percorso di Martina e chi criticava la scelta finale della parola. Alcuni commenti hanno sottolineato l’ambiguità degli indizi: "Libero non ci stava completamente, meglio 'colpo'", oppure "Christian l’avrebbe indovinata, che peccato non fosse lui a giocare". Non è mancato chi ha ironizzato sul servizio del Tg1 dedicato a Christian, considerandolo eccessivo nonostante il suo impressionante montepremi accumulato di 316mila euro, a un passo dal record storico del programma.

Cala il sipario sulla puntata de L'Eredità. E forse, però, più che la puntata a far rumore è proprio il servizio dedicato dal Tg1 a Christian, il campione dei campioni, un poco verboso e a tratti saputello (questa almeno la critica di chi sui social mostra di non apprezzarlo). Il punto è che Christian è fortissimo. Talmente forte da finire in un servizio del tiggì della rete ammiraglia di Viale Mazzini...