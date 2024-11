Ballando con le stelle, incubo per Federica Pellegrini: dopo Madonia, chi sta per lasciarla

30 novembre 2024 a

Ancora problemi per Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle: dopo che la produzione del talent di Rai 1 ha deciso di interrompere la collaborazione col suo partner di ballo Angelo Madonia per "divergenze professionali", all'ex nuotatrice è stato assegnato un altro maestro di danza, Samuel Peron. Pare, però, che anche lui sia a rischio ora. Il motivo lo svela Selvaggia Lucarelli nella sua newsletter "Vale tutto". "Samuel Peron ieri in prova ha sentito un forte dolore al polpaccio, è volato in clinica, a Villa Stuart, per capire cosa gli fosse successo e ahimè, sembra che stamattina stiano cercando di rimetterlo in piedi con previsioni non troppo ottimistiche", ha scritto la giornalista nonché giudice della trasmissione condotta da Milly Carlucci.

Per ora nessun commento è arrivato né dal diretto interessato né dalla produzione. Secondo alcuni rumors che circolano sui social, però, la Pellegrini potrebbe avere un terzo ballerino in caso di forfait da parte di Peron. Dai video pubblicati insieme, sembrava proprio che ci fosse una grande sintonia tra la Pellegrini e Peron. "Diciamo che ci stiamo (quasi) divertendo", ha scritto nelle scorse ore il maestro di ballo a corredo di un video con la campionessa di nuoto su Instagram, dando poi l'appuntamento a questa sera, sabato 30 novembre, quando andrà in onda la nuova puntata di Ballando.