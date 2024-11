Ballando, Bruganelli picchia durissimo a Belve: "Tutto costruito, mi hanno usato"

30 novembre 2024 a

L'addio di Angelo madonia a Ballando con le Stelle ha suscitato molto clamore mediatico. Della vicenda se ne parlato anche al di fuori del programma condotto da Milly Carlucci. Anche perché i personaggi coinvolti nella vicenda sono conosciutissimi. Sonia Bruganelli, fidanzata con il maestro di ballo, è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve, il popolare show in onda su Rai 3. L'intervista andrà in onda il 3 dicembre. Ma sono già uscite alcune anticipazioni succose.

"Hanno costruito il mio personaggio polemico - ha confessato Bruganelli alla Fagnani -. Ogni anno ce n'è uno e quest'anno ero io". La concorrente di Ballando, oltre a denunciare l'accaduto, ha raccontato alcuni fatti a sostegno della sua tesi. "Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30, mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco", ha aggiunto.

"Non interessava come miglioravo nel ballo. Le polemiche hanno funzionato più di sempre", ha proseguito Buganelli. La donna ha raccontato di aver all'inizio "creduto che a qualcuno interessasse vedere come miglioravo nel ballo". Poi, però, "in realtà, quando cominciavo a vedere che le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 secondi, e invece il botta e risposta con la giuria durava un sacco, ho detto: sarà che come ballo interessi meno? Ed era effettivamente così".

"Lei vuole dire che è stato tutto costruito apposta", ha domandato Francesca Fagnani. "Certo, è ovvio - la replica di Bruganelli -. Quello che facevo era relativo perché quello che interessava era creare hype intorno alle polemiche che infatti quest’anno hanno funzionato più di sempre. Ero il personaggio polemico di quest’anno. Ogni anno ce n’è uno e quest’anno ero io". Un vero e proprio sfogo, quello di Sonia Bruganelli, conclusosi con una dichiarazione che è destinata a far discutere. "È stata un’esperienza bella?", ha chiesto la conduttrice. "Insomma", ha chiosato lei.