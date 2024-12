Teo Mammucari sbrocca e lascia subito lo studio di Belve? Clamoroso: va tutto in onda

09 dicembre 2024 a

La brusca interruzione dell'intervista di Teo Mammucari a Belve andrà in onda domani, martedì 10 dicembre, su Rai 2. Il conduttore, stando a quanto trapelato finora, avrebbe lasciato la registrazione della puntata perché irritato dalle domande della conduttrice e ideatrice del format, Francesca Fagnani. L'intervista, dunque, sarebbe durata all'incirca 10 minuti. Minuti che, come riportato da Dagospia, verranno trasmessi integralmente nell'appuntamento di domani in prima serata. In questo modo sarà svelato anche il motivo per cui Mammucari si sarebbe infastidito così tanto.

A riportare per primo l'indiscrezione è stato nei giorni scorsi il sito Davidemaggio.it: "Dopo le prime domande di Francesca Fagnani, il conduttore – visibilmente irritato – ha deciso di lasciare lo studio, sotto lo sguardo incredulo del pubblico", si legge sul sito dell'esperto di tv e spettacolo. L'abbandono in un primo momento sarebbe stato un problema per il programma, dal momento che lo studio sarebbe a disposizione della produzione di Belve per soli due giorni a settimana. Pare, però, che la trasmissione sia comunque riuscita a trovare un altro ospite in tempo.

Secondo TvBlog, invece, un altro nome esplosivo sarà intervistato a Belve nelle prossime puntate: si tratta di Tina Cipollari, opinionista storica di Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il rumor è stato accolto positivamente sui social, già scatenati per le possibili scoppiettanti rivelazioni della Cipollari.