Ballando, bomba di Zazzaroni: "Ho ricevuto una telefonata dalla Turchia", il caso-Mariotto si allarga

"Si parla solo di questo, anche dalla Turchia non ti dico chi mi ha chiamato": Ivan Zazzaroni, giurato di Ballando con le Stelle, lo ha detto a Caterina Balivo a La Volta Buona su Rai 1 a proposito del caso Mariotto. Quest'ultimo, anche lui giudice del talent di Milly Carlucci, è finito al centro della bufera dopo aver abbandonato l'ultima puntata di Ballando andata in onda su Rai 1. In quell'occasione Guillermo Mariotto ha lasciato lo studio senza dare spiegazioni. Solo in un secondo momento ha detto che doveva risolvere un'emergenza legata alla maison Gattinoni, di cui è direttore creativo. Adesso, però, in molti si chiedono se sarà presente al prossimo appuntamento o se invece arriverà un provvedimento da viale Mazzini nei suoi confronti.

Sulla questione è stato interrogato Zazzaroni, che ha sottolineato come negli ultimi giorni non si parli d'altro. "Ebbene mi ha scritto Mourinho, giuro! Mi ha fatto una battuta e poi voleva sapere quale sarà la finale”, ha detto dalla Balivo. A scuotere Ballando quest'anno anche il caso che ha visto coinvolti Federica Pellegrini e il suo maestro Angelo Madonia. Quest’ultimo è stato allontanato dal programma per "divergenze professionali". E a tal proposito Zazzaroni ha ricordato che in 17 anni di trasmissione una cosa così “non era mai successa”. Adesso la campionessa di nuoto fa coppia di ballo con Pasquale La Rocca.

Parlando un po' della sua vita privata, invece, Zazzaroni ha rivelato: "Adoro mio figlio Gianmaria”. Su di lui ha raccontato che si sta laureando per la seconda volta e che non è mai stato rimproverato se non una volta. Il giornalista sportivo ha ammesso che forse negli anni si è un po’ sentito in colpa perché talvolta assente per via del lavoro. Tuttavia, vedendo come sono andate poi le cose, “in un certo senso ti assolvi”. Infine, sulla compagna Monica Gasparini: “Stiamo insieme da sedici anni ed è la parte logica del gruppo”.