Che tempo che fa, colpaccio di Fabio Fazio: chi porta in studio, tam-tam impazzito prima della diretta

15 dicembre 2024 a

Domenica sera. Tempo di Che tempo che fa, il programma su Nove condotto da Fabio Fazio. E così, a ridosso della messa in onda, filtrano le anticipazioni sugli ospiti della puntata di oggi, domenica 15 dicembre. Già, Fazio ha messo a colpo un altro clamoroso colpo.

In studio infatti ci sarà Angela Merkel, l'ex Cancelliera (dal 2005 al 2021), la quale sarà protagonista di un'intervista in occasione dell'uscita di Libertà, la sua autobiografia, prevista in contemporanea nelle librerie di 30 paesi, in Italia edita da Rizzoli. Un'autobiografia scritta con Beate Baumann, sua consigliera politica di lunga data, e ripercorre per la prima volta la sua vita in due stati tedeschi: fino al 1990 nella Der e dal 1990 nella Germania riunificata. Angela Merkel, in questi giorni, si trovava in Italia. Tra le tappe, appunto, lo studio di Fabio Fazio.

E ancora, a Che tempo che fa, anche Gianni Morandi, fresco dei festeggiamenti per i suoi 80 anni: in studio presenterà L'attrazione, brano scritto con Jovanotti. Quindi Lillo e Christian De Sica, per la prima volta insieme al cinema nel nuovo film natalizio di Eros Puglielli, Cortina Express. Infine, Mahmood. Una puntata, insomma, ricca di ospiti.