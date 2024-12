Belve, Jovanotti sconvolge Francesca Fagnani: "Pipì con Berlusconi, uno accanto all'altro"

16 dicembre 2024 a

a

a

Altro colpaccio per Francesca Fagnani. Nella puntata di martedì 17 dicembre sarà ospite niente poco di mene che Lorenzo Cherubini, meglio conosciuto come Jovanotti. Il cantante, nel corso della trasmissione Belve in onda su Rai 2, si è raccontato in una lunghissima intervista. L'artista ha rivelato alcuni dettagli curiosi della sua vita privata e professionale. E ha confessato ai telespettatori della Fagnani un episodio che lo ha visto protagonista insieme a Silvio Berlusconi.

Quando la conduttrice gli ha ricordato che "a inizio carriera, Silvio Berlusconi le propose di condurre la Tv dei ragazzì al posto di Paolo Bonolis" e gli ha chiesto "vi siete incontrati e poi siete andati a vedere il Milan", Jovanotti ha rivelato: "Sì con l’elicottero da Arcore. Lui ha sfoderato tutto il suo repertorio. Poi mi disse: dobbiamo fare la pipì insieme sennò il Milan perde! Così io e Berlusconi abbiamo fatto la pipì vicini, uno accanto all’altro". "È stato un bel momento?" ha scherzato Francesca Fagnani. "Bellissimo, memorabile. Però mi disse anche leggi, leggi libri, leggi tutto. E io quel consiglio poi l’ho seguito", ha confessato il cantante.

"Cosa mi ha stupito dopo il comportamento inaccettabile in studio": Fagnani inchioda (ancora) Mammucari

"Esco da un anno difficile, di recupero fisico. Per cui per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo", ha confessato Jovanotti. Dopo l'incidente, gli ha chiesto Fagnani "come si è sentito?". "Disorientato completamente. Avevo perso i miei colori - ha risposto - avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo. Però sto lavorando tanto e a marzo sarò pronto per il tour".