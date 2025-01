Domenica In, Nek choc: "Ho rischiato di perdere la mano, me la sono vista brutta"

05 gennaio 2025 a

"Ho rischiato di perdere l'uso della mano": Filippo Neviani in arte Nek, ospite di Mara Venier a Domenica In su Rai 1, ha raccontato un brutto episodio che lo ha riguardato. Era il 2020, periodo di Covid, quando il cantante rischiò di perdere la mano a causa di un incidente con la sega nella sua casa in campagna. "Papà mi ha trasmesso la passione per la terra, sono un contadino mancato - ha spiegato Nek in tv -. Durante il periodo del Covid, nel 2020, non riuscivo a stare fermo e mi sono dilettato nella casa in campagna che ho a Sassuolo". Poi il drammatico incidente: "A causa di una svista ho rischiato di perdere l'uso della mano. Ho recuperato l'80% della mano, ma me la sono vista brutta. Riesco a suonare la chitarra e questo va bene, per fortuna non devo più fare fisioterapia, l'esercizio migliore è usarla continuamente".

Per fortuna, comunque, oggi il cantante riesce a usare la mano quasi come prima dell'incidente. Il ricordo di quel periodo e di quel particolare episodio, però, è ancora molto forte. E gli procura non poco dolore. "Questo incidente mi ha insegnato a valorizzare ogni singolo giorno come se fosse il primo", aveva rivelato a Verissimo, da Silvia Toffanin, qualche mese fa.