Affari Tuoi, "da folli, incoscienti": la pesante decisione di Giulia

09 gennaio 2025 a

a

a

"Sarebbe da folli rifiutarli, da incoscienti": Giulia dalla Lombardia, protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda ieri sera su Rai 1, lo ha detto prima di accettare l'ultima offerta del dottore, quella da 60mila euro. Gli ultimi pacchi rimasti erano quelli da 200mila e 0 euro. Purtroppo nel suo pacco c'era la cifra più alta. Ad accompagnarla nel gioco il marito Stefano, con cui ha un bambino di un anno e mezzo. Lei impiegata contabile, lui imprenditore agricolo.

Parlando un po' di sé col conduttore, Stefano De Martino, Giulia ha raccontato: "Io sono l'eterna indecisa, poi se mi decido parto. Dalla sera alla mattina decisi di partire per l'Australia, sono fatta così. Dissi 'Ciao genitori, me ne vado in Australia'. Ci metto un po', però poi le faccio grosse". Nel corso della partita le erano già stati offerti una volta i 60mila euro. In gioco c'erano 0 euro, 5mila, 100mila e 200mila euro. Ma in quel caso aveva rifiutato, consigliata anche dal marito, per il quale ha speso dolci parole: "Lui mi sprona in tutto, mi dà quell'appiglio in più per buttarmi. Lui è la mia parte razionale, da 5 anni è diventato tutto per me. Spesso lo ascolto. 60mila euro sono tanti, faccio una pazzia? In Australia fu un bellissimo viaggio, il viaggio più bello della mia vita è il mio bambino. Spero di non pentirmi, rifiuto e vado avanti".