Striscia la Notizia, rissa tra Mariotto e Staffelli: "Bugiardello", "Sto ca***o di Tapiro"

"Lei è stato un po' bugiardello. Durante le feste natalizie ha detto che Staffelli è stato un po' maleducato e insolente, ma io sono stato educato e gentile. È lei che era un po' maleducato": Valerio Staffelli di Striscia la Notizia consegna un nuovo Tapiro d'oro a Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle. "Allora, cominciamo da una parte: Chi è Staffelli?", ha replicato lo stilista. Che poi rivolgendosi all'inviato del tg satirico di Canale 5, gli ha chiesto: "Mi vuoi dare 'sto ca***o di Tapiro?".

Riferendosi al primo Tapiro provato a consegnare a Mariotto, Staffelli ha ricordato: "È stato lei aggressivo nei miei confronti, la scorsa volta, quando voleva spegnermi la sigaretta in bocca". "E adesso ho il sigaro, che è peggio…", ha replicato lo stilista. Che poi ha fornito la sua versione delle parole pronunciate dietro le quinte a Ballando con le stelle poco prima del suo ingresso sul palco, “Che figlia de…”. "Era rivolta a me stesso - ha spiegato -. 'Figlio de', non figlia. Sapevo di avere il microfono e mentre uscivo ho detto 'voglio il video della faccia di questa persona (non rivela chi, ndr) mentre vede uscire questo figlio de na…'". Infine, quando l'inviato gli ha chiesto se l’anno prossimo tornerà a Ballando, lui ha chiosato: "Fatti i ca***i tuoi". Il servizio andrà in onda questa sera a Striscia la Notizia su Canale 5.

