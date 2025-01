L'Eredità, il complotto di Claudio Baglioni: "Come hanno fregato Tiziana", volano gli stracci

12 gennaio 2025 a

Siamo a L'Eredità, il game-show delle parole e dei loro legami. E dopo aver conquistato una straordinaria vittoria nella sua prima Ghigliottina, portandosi a casa la cifra da capogiro di 160mila euro, Tiziana, traduttrice romana, torna protagonista del gioco finale del quiz campione di ascolti condotto da Marco Liorni su Rai 1, la puntata è quella trasmessa sabato 11 gennaio. E in questa seconda ghigliottina la posta in palio è ancora più alta, ma l’impresa non si ripete.

La campionessa, che ha dimostrato straordinarie capacità nella puntata precedente, ha sfidato una nuova rosa di concorrenti: Luisa, educatrice di asilo pugliese alla sua seconda partecipazione e già arrivata alla Ghigliottina (ma senza successo), e altri sfidanti al debutto, tra cui Alessio, laureando in economia e dj, Andrea, impiegato amministrativo bresciano, Simona, professoressa di lettere fresca di abilitazione, e Annalisa, una maestra siciliana residente a Milano.

Nonostante la determinazione dei nuovi concorrenti, al Triello arrivano i "veterani": Tiziana, Luisa e Giulio, già protagonista in passato di tre Ghigliottine. Quando il gioco entra nel vivo con i 100 secondi, si ripete il testa a testa tra Tiziana e Luisa, ma questa volta la traduttrice romana si impone e conquista l’accesso al gioco finale. Con un montepremi iniziale di 165mila euro, Tiziana affronta la Ghigliottina con convinzione. Scegliendo i cinque indizi incappa in un solo errore, all'ultima parola da scegliere. In virtù del singolo errore il montepremi viene dimezzato una sola volta. In definitiva Tiziana gioca per 82.500 euro, mica bruscolini.

I cinque indizi sono: "Capire", "Inizio", "Occhio", "Claudio Baglioni" e "Amico". Dopo un’attenta riflessione, Tiziana scrive la parola "Fondo" come soluzione finale. Tuttavia, non è la risposta corretta. Marco Liorni svela che la parola vincente è "Solo".

E come sempre, sui social, montavano proteste e ironie. Già, il popolo di X che segue e commenta L'Eredità, come sempre, è scatenato. Soprattutto sulla parola vincente. I telespettatori infatti non nascondono i loro dubbi e le loro perplessità. Molti hanno giudicato la soluzione finale tutt’altro che intuitiva, con commenti ironici e a tratti critici: "Sempre peggio questa ghigliottina. Ma chi è l’autore di questo gioco? Topo Gigio?", tuonava un utente.

C’è chi si è detto spiazzato: "Ogni sera resto di stucco quando esce la parola vincente", mentre altri, fan del celebre cantante citato tra gli indizi, hanno ammesso le difficoltà: "Anche se conosco tutte, tutte le canzoni di Baglioni, che adoro, mai avrei risposto ‘solo’, mah". Insomma, il complotto di Claudio Baglioni...

Alcuni spettatori hanno provato ad analizzare nel dettaglio i legami tra i lemmi: "A parte il collegamento con Baglioni (che non conoscevo), ce n’erano veramente altri?", mentre qualcun altro, con un pizzico di malizia, si è chiesto: "Temevano che sbancasse pure stasera?". Già, se c'è in onda L'Eredità, i complottisti non dormono mai.