Domenica In, Amedeo Minghi e il dramma della moglie morta nel sonno: "Il mio strazio è infinito"

Amedeo Minghi è tra gli ospiti più attesi della puntata di Domenica In di oggi, domenica 12 gennaio. Siamo ovviamente su Rai 1, a casa della mitica Mara Venier. Minghi racconterà la sua straordinaria carriera e il fascino senza tempo delle sue canzoni.

Nato a Roma il 12 agosto 1947, l'artista è cresciuto nel quartiere Prati, l’ultimo di sei figli in una famiglia numerosa. Fin da quando era un ragazzino ha coltivato una profonda passione per la musica, che lo ha spinto a formare il suo primo gruppo, i Beat, con cui ha scritto la sua prima canzone, Una cosa stupida. La svolta artistica è arrivata negli anni ’80, quando la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 1983 con il brano 1950 gli ha regalato il successo e l’affetto del pubblico.

Sul fronte privato, Amedeo Minghi ha vissuto una lunga e intensa storia d’amore con Elena Paladino, sua moglie per oltre quarant’anni, fino alla sua improvvisa scomparsa nel 2014. Una tragedia che lo ha segnato nel profondo. I due si erano conosciuti negli anni ’60 in una casa discografica e, dopo diversi anni di frequentazione, si erano sposati nel 1973. Dal loro matrimonio sono nate due figlie, Annesa, che oggi lavora accanto al padre, e Alma, giornalista. La perdita di Elena, probabilmente a causa di un infarto nel sonno, ha segnato profondamente la vita dell’artista: la trovò senza vita nel letto.

Con grande sincerità, Minghi in passato ha più volte ammesso i suoi rimpianti e ha parlato delle lezioni apprese nel corso della sua vita. “Ho fatto un sacco di sciocchezze. Questa cosa ovviamente mi pesa, vorrei chiederle scusa,” aveva confessato in un’intervista con Caterina Balivo, riflettendo su come avrebbe voluto essere un marito migliore.

La solitudine che ha seguito la perdita della moglie è un tema che Minghi ha affrontato senza filtri: “Si resta soli, una solitudine immensa, nonostante la fortuna di avere figli e nipoti. La morte nel sonno è la morte degli angeli. Per chi muore è la migliore. Per chi vive, lo strazio è grande. Nel caso mio, non ha fine", aveva ammesso Amedeo Minghi in un'intervista a Diva e Donna.