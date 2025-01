Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Michele: "Ci sono le foto. Imbarazzante..."

13 gennaio 2025 a

Altissima tensione a Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, il tutto nella puntata trasmessa lunedì 13 gennaio. La conduttrice, entrando subito nel vivo del dating-show, ha invitato in studio le corteggiatrici Amal e Veronica, seguite dal tronista Michele Longobardi. Ed è stato proprio quest’ultimo a ritrovarsi al centro di una situazione profondamente imbarazzante, come spiegato dalla conduttrice stessa: “Mi trovo in una situazione imbarazzante perché ci sono tante persone che lavorano con me e stamattina me le sono trovate sul piede di guerra. Me la sarei risparmiata questa cosa, mi imbarazza", ha scandito la De Filippi.

Ma la tensione era destinata a crescere. Infatti la conduttrice ha poi spiegato le sue parole, motivate da una segnalazione giunta alla redazione, poi confermata da una ragazza interpellata telefonicamente. Il punto è che quest'ultima ha sostenuto di avere avuto una relazione con il tronista fino a pochi giorni prima della registrazione della puntata. “La storia tra noi è finita lo scorso 7 dicembre. Se c’è stata intimità? Posso dire di sì. L’ho segnalato perché penso sia giusto”, ha spiegato la giovane.

Insomma, Michele avrebbe violato il regolamento. Eppure ha risposto ogni addebito. E rivolgendosi alla ragazza ha affermato: "Perché mi fai questo? Non è assolutamente vero". La De Filippi, però, non ha voluto sentire ragioni. Anzi, ha inchiodato Michele spiegando che la redazione di Uomini e Donne aveva raccolto prove che dimostravano la frequentazione, prove inoppugnabili. "Lei ha girato gli screen alla redazione. Non è una telefonata così, Michele, ci sono pure delle foto tue. Capisci?”, ha spiegato, mentre Michele avrebbe voluto scomparire. Risultato? Senza più argomenti, Michele ha lasciato lo studio, scosso, nel silenzio del pubblico basito e incredulo per quanto aveva appena visto.