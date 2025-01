La guida indiana, il western su Rete 4 mette ko l'universo woke: un segnale importante

Klaus Davi 17 gennaio 2025 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (La guida indiana - Rete 4)

L’era dell’uomo iper sensibile, che non disdegna ritocchi eyeliner, fluido se non nei comportamenti quanto meno nella sua Weltanschauung, sembra, almeno televisivamente parlando, preistoria. I centri media segnalano che nell’ultimo anno il genere western “macho” ha ottenuto ottime medie d’ascolto sempre superiori al mezzo milione di telespettatori, basti pensare a Il grande Jake con John Wayne o Corvo rosso non avrai il mio scalpo con Robert Redford o i mitici “Spaghetti Western” di Sergio Leone.

Trend confermato a cavallo delle Feste e nel day time di martedì. Protagonista Rete 4 che ha trasmesso pilastri della cinematografia antiwoke. Ecco spiegati i buoni ascolti di La guida indiana, film del 1959. 550mila spettatori col 5% di share medio ma picchi di 600mila teste e del 6% nella seconda parte. Vero che rispetto a Lo chiamavano Trinità qui qualche messaggio inclusivo ci scappa, come l’amore tra il bianco e la ragazza pellerossa, tuttavia la profilazione è perfettamente in linea con la tradizione che vede il protagonista forte e impavido conquistare una donna molto attraente liberandola dai cattivi bruti e violenti.

Il conte di Montecristo fa a pezzi l'intelligenza artificiale: su Rai 1 un caso che fa scuola

Un dato: a trainare il fenomeno sono le donne (5.6% di share medio), zoccolo duro di Rete 4, stufe della soffocante retorica gender.