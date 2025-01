Di Martedì, tensione in studio e Floris interviene: "State litigando tra di voi, ma nessuno lo sa..."

Roberto Tortora 22 gennaio 2025 a

Tensione in studio a “Dimartedì” tra Achille Totaro, ex-senatore di Fratelli d’Italia, ed il giornalista Marco Antonellis. Il conduttore del programma di approfondimento politico di La7, Giovanni Floris, è costretto a intervenire: "State litigando tra di voi, ma nessuno lo sa, perché abbiamo tolto l'audio".

Cos’era successo? Si parlava di Donald Trump e del suo insediamento, per il secondo mandato non consecutivo, nel ruolo di quarantasettesimo Presidente degli Stati Uniti. Totaro parla, ma perde subito le staffe all’ennesimo tentativo di interruzione: “Per milioni di americani e anche per le minoranze… no lei mi fa parlare adesso, ha capito! Perché voi avete questo brutto vizio di interrompere la gente, poi quando venite interrotti voi vi innervosite, adesso mi innervosisco io. Lei non mi fa parlare, io è da mezz'ora che voglio parlare…".

Dopo che, faticosamente, Floris riesce a calmare Totaro, l’ex-senatore può finalmente concludere il suo discorso: “Vorrei concludere un ragionamento, perché appena inizio vengo interrotto, altrimenti si usano due pesi e due misure, si fanno i democratici e poi… suvvia non mi faccia fare una battuta toscana…”. Floris quasi lo rimprovera: “Si, però non perda tempo allora, vada avanti…”. Totaro, quindi, conclude: “Io le voglio dire che per gli americani, e parliamo anche delle minoranze etniche, anche degli ispanici che hanno votato in massa per Trump, quello della sicurezza e dell'immigrazione incontrollata è un problema, poi arrivate voi – rivolgendosi ad Antonellis, ma anche ad Elisabetta Piccolotti presente in studio - e cominciate a dire che non è un problema, che sono falsi problemi, ma chi siete voi per dire questa cosa? Voi non stabilite niente nemmeno in Italia, figuratevi se stabilite qualcosa in America, siete ridicoli, siete ridicoli…”. E bùm, ricomincia l’alterco tra Totaro e Antonellis ed il padrone di casa, Giovanni Floris, è costretto nuovamente ad abbassare l’audio dei due contendenti in studio.

