Amadeus terrorizzato da Casa a prima vista: "Ditemelo, perché mi date delle mazzate..."

25 gennaio 2025 a

"Ditemelo quando partite con Casa a Prima Vista così io non faccio niente contro di voi perché mi date delle mazzate, quindi quando voi siete in onda io faccio altro”: Amadeus lo ha detto a Ida Di Filippo e Gianluca Torre, i due noti agenti immobiliari del programma in onda su RealTime, che hanno partecipato come concorrenti al suo game show, Chissà chi è, sul Nove. "E' veramente un grande successo di RealTime, che dovrebbe ripartire tra non molto, a febbraio", ha poi aggiunto il conduttore. Sia Amadeus che i due agenti lavorano per la stessa azienda, Warner Bros. Discovery, di cui fanno parte canale Nove e RealTime.

Il riferimento del conduttore nella sua frecciatina è alla questione ascolti. Il suo Chissà chi è, infatti, non ha avuto molto fortuna da quando è iniziata la messa in onda. A gennaio si è tentato anche il passaggio dalla fascia access prime time alla prima serata. Ma se le prime due puntate del programma sono riuscite a raggiungere il 2,4% di share in prima serata, con la terza c'è stato un ulteriore calo: lo share è sceso al 2%. E nulla hanno potuto fare Ida e Gianluca, il cui Casa a Prima Vista invece registra sempre dei buoni ascolti. Di qui la battuta di Amadeus.

Stando ai dati auditel dell'anno scorso, per esempio, la puntata di Chissà chi è andata in onda venerdì 25 ottobre aveva totalizzato 438.000 spettatori con il 2,3% nella prima parte e 638.000 spettatori con il 3,2% nella seconda parte. Cifre che avevano segnato una sconfitta nel derby interno contro il programma cult di Real Time, che ha uno zoccolo duro di pubblico ed era volato a 842.000 spettatori, col 4.3% di share.