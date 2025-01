C'è posta per te, bordate di fischi dal pubblico per Martina: la nuora viene "fatta a pezzittini"

26 gennaio 2025 a

Emozioni a non finire a C'è posta per te, il programma di Maria De Filippi in onda il sabato sera su Canale 5, arrivato alla terza puntata di questa nuova edizione, quella di sabato 25 gennaio.

In studio è stata raccontata la storia di Maria, una madre che ha tentato di ricucire il rapporto con il figlio Giovanni, interrotto da cinque anni. Giovanni, accompagnato dalla compagna Martina, ha accettato l'invito in studio, ma l'incontro non ha avuto l'esito sperato. Il giovane ha accusato la madre di non averlo cercato abbastanza e di voler riallacciare i rapporti solo per convenienza. Martina ha avuto un ruolo significativo nella discussione, attirando critiche dal pubblico sia in studio che sui social per non aver incoraggiato Giovanni a riavvicinarsi alla madre.

A quel punto Maria De Filippi è intervenuta per cercare di mediare, sottolineando a Giovanni che aveva interrotto i rapporti senza fornire spiegazioni e mostrando comportamenti contraddittori. Ha evidenziato che non poteva aspettarsi che la madre comprendesse i suoi desideri se lui non li esprimeva chiaramente. Giovanni ha replicato affermando che la madre lo aveva cercato solo per motivi egoistici, essendo lui il suo unico figlio. A questo punto, la padrona di casa ha fatto notare che avrebbe potuto avere altri figli, ricevendo l'applauso del pubblico.

Nonostante i tentativi della conduttrice, Giovanni ha deciso di chiudere la busta, scegliendo di non ristabilire il rapporto con la madre. Questo epilogo ha suscitato reazioni contrastanti tra gli spettatori, con fischi indirizzati a Martina e applausi per l'intervento di Maria De Filippi. Insomma, a pagare dazio è stata la nuora...