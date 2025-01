Ora o mai più, rissa Scanu-Rettore: "Sul ca*** a tutti, scendi dal piedistallo", "Fatti un bagno di umiltà"

26 gennaio 2025 a

Valerio Scanu fa ancora parlare, e molto, di sè. Lui il protagonista più controverso di Ora o mai più, lo show in prima serata su Rai 1 condotto da Marco Liorni. Affiancato da Rita Pavone nel ruolo di coach, l’ex concorrente di Amici è spesso al centro di accesi confronti, soprattutto con Donatella Rettore. Il copione si è ripetuto anche durante la puntata di sabato 25 gennaio: i battibecchi sono stati accesissimi.

La serata è iniziata con una clip che ha anticipato l’esibizione di Valerio Scanu insieme a Rita Pavone sulle note di Come te non c’è nessuno. Nel video, il cantante ha espresso il suo disappunto: "Mi sembra di essere attaccato sotto tanti punti di vista, anche per cose che non riguardano la musica". Il riferimento era agli screzi della settimana precedente, quando Donatella Rettore lo aveva criticato per alcune imprecisioni vocali, accusandolo di non essere stato intonato.

Ma non basta. Sempre nella medesima clip, Scanu ha rincarato la dose: "Sto cercando di trovare le parole migliori e più eleganti per esprimere ciò che sento ma la verità è che sento di stare sul ca*** a tutti". Insomma, è di umore nero. Per Scanu l'atteggiamento dei giudici sarebbe stati eccessivo, tanto che ha tuonato: "Qualcuno dovrebbe scendere dal piedistallo".

Peccato che Donatella Rettore abbia preso sul personale quete parole. Dopo l’esibizione, Liorni ha chiesto a Scanu se fosse soddisfatto della sua performance. "Sì, sono molto soddisfatto della mia esibizione", ha risposto il cantante. E ancora: "Quello che è stato detto nella clip faceva parte di un discorso molto più ampio e non ce l'avevo con nessuno in particolare".

Ed è a questo punto che è intervenuta Donatella Rettore, rivolgendosi direttamente a Scanu: "Guarda Valerio, ti posso dire solamente una cosa, fatti un bel bagno di umiltà". La replica del cantante non si è fatta attendere: "Questo luogo comune avresti anche potuto risparmiartelo perché io non ho attaccato nessuno e, poi, ovviamente prima di stasera, eri una delle persone di cui avevo più stima e che mi stava più simpatica. Tu mi stai accusando di cose inesistenti". E ancora, la Rettore: "Mi dispiace ma non sono democristiana come tutti gli altri qua dentro". E lo scontro continua...