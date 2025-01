Fabio Fazio inciampa e rischia di cadere nella botola: scena raccapricciante

27 gennaio 2025 a

Attimi di paura a Che Tempo Che Fa, dove - nella puntata di domenica 26 gennaio - Fabio Fazio ha rischiato di farsi molto male. A immortalare la scena in onda sul Nove, alcuni filmati diffusi sul web. Qui si vede il conduttore indietreggiare e rischiare di cadere nella botola che si apre alle sue spalle. A salvarlo, il repentino intervento di un tecnico. "Mi sono salvato per miracolo", ha commentato Fazio tra gli applausi. Con lui anche Claudio Baglioni che aveva appena finito di esibirsi.

Insomma, la paura è stata tanta. Non a caso uno degli spettatori in studio è stato ripreso mentre esclama "porca t...a" e viene inquadrato dalla regia. "Prima sono inciampato e per miracolo non è successo nulla - ha spiegato ancora Fazio tranquillizzando i telespettatori -, ma in questi giorni sento, come dire...un minimo di...sai quando pensi che non tutti ti vogliono bene". E Baglioni: "Qualcuno che te la tira". Fazio ha replicato: "Ecco. Ma scampato pericolo". E a chi gliela sta "tirando" ha risposto: "Ah-ha!".

Intanto è tornata anche Filippa Lagerback. La showgirl, presenza fissa della trasmissione, si era assentata dopo la morte della madre, Margaretha Lind. La donna è morta lo scorso 19 gennaio, poco prima che andasse in onda la prima puntata del 2025 di Che Tempo Che Fa. Fu Fabio Fazio a spiegare ai telespettatori il motivo dell'assenza della Lagerback, ed è stato ancora lui, ieri sera, ad annunciare il suo ritorno. "Abbracciamo Filippa, per lei non è un periodo facile. Siamo contenti di riaverti qui".