Stefano De Martino in versione Re Mida, clamoroso su Rai 2: ecco fino a dove si è spinto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Stasera tutto è possibile)

Ormai secondo alcuni sondaggi è di gran lunga più popolare di Belen ed è entrato nel cuore delle famiglie italiane. Ma, al di là delle ricerche, Stefano De Martino sta riuscendo in un’impresa ritenuta molto ardua. La presa sul target è talmente forte che il pubblico lo segue da una rete all’altra. Una caratteristica molto rara in tv, appannaggio solo di pesi massimi come Michele Santoro, Fabio Fazio, Maria De Filippi, Enrico Mentana, Lilli Gruber.

Martedì sera, nonostante la serrata concorrenza di talk incendiati dalla coda giudiziaria della vicenda Almasri, lo showman campano con la prima puntata della nuova edizione di Stasera tutto è possibile su Rai 2 ha raggiunto 2.283.000 spettatori col 14.25% di share con picchi vicini al 20% nel finale col divertente gioco della stanza inclinata. Secondo i calcoli di OmnicomMediaGroup il risultato è in buona parte dovuto al traino di Affari tuoi con cui De Martino domina cluster come i 19/24 e i 25/34 anni arrivando oltre il 35% di share.

Tuttavia questo su Rai 2 è un ritorno a casa per lui, insieme agli storici sodali Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, in uno show che nella sua ultima edizione già aveva tenuto una media superiore al 10%. La nuova Total Audience Auditel segnala che dai device provengono 20mila spettatori ma i bookmaker prevedono nuove crescite nelle prossime puntate.