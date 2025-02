L'Eredità, "mai sentito": la parola della ghigliottina scatena la polemica

02 febbraio 2025 a

Maria Elena e Damiano i due concorrenti che questa sera, domenica 2 febbraio, si sono sfidati al gioco dei 100 secondi a L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. A spuntarla e ad arrivare alla ghigliottina è stata invece Maria Elena, che ha raccontato di essere impiegata in un’azienda che si occupa di benessere, nutrimento e prevenzione. Al gioco finale la campionessa ci è arrivata con un montepremi di ben 160.000 euro. Le parole da collegare invece erano Doppio, Pittura, Sciurezza, Caffè e Palazzo. Dopo vari dimezzamenti, la cifra è scesa a 10.000 euro. Poi, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, la concorrente ha tentato il tutto per tutto con la parola FONDO.

Peccato, però, che la risposta corretta fosse un'altra, ovvero VETRO. Commentando la soluzione della ghigliottina, qualcuno tra i telespettatori su X ha scritto: "Io non frequentando i bar, caffè in vetro non l'avevo mai sentito". Qualcun altro, invece, ha riconosciuto come anche la parola detta da Maria Elena potesse essere adatta ai termini della ghigliottina: "Comunque brava, fondo ci stava bene #leredita".