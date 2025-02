C'è posta per te, Lia mette le corna a Daniel? "Ma non era tradimento": sconcerto in studio

09 febbraio 2025 a

Siamo alla quinta puntata di questa stagione di C'è posta per te, un format intramontabile, un successo assicurato per Canale 5, ogni sabato sera, sotto la sapiente conduzione di Maria De Filippi. Lettere e lacrime, storie ed emozioni, in un format che ormai da moltissimi anni accompagna una grossa fetta del pubblico televisivo italiano.

E nella puntata in questione, quella trasmessa dalla rete ammiraglia Mediaset nella serata di sabato 8 febbraio, è stata raccontata la storia di Lia e Daniel, una coppia la cui relazione si è interrotta a causa di un tradimento. Lia ha deciso di partecipare al programma per cercare un riavvicinamento con Daniel, il suo fidanzato storico. Durante la loro convivenza, Lia, inizialmente disoccupata, trascorreva tutto il tempo con Daniel, il che rendeva il rapporto molto stretto. Con l'inizio di un nuovo lavoro, Lia ha iniziato a conoscere i colleghi, suscitando la gelosia di Daniel.

Tra questi colleghi, uno in particolare ha attirato l'attenzione di Lia, portandola a mettere in discussione i suoi sentimenti per Daniel. Sebbene non gli abbia rivelato subito il suo interesse per un altro, Lia ha comunicato a Daniel di non provare più gli stessi sentimenti, pur continuando a vivere insieme. Nonostante i tentativi di Daniel di riconquistarla, inclusa una vacanza insieme, Lia ha approfondito la sua conoscenza con l'altro ragazzo, arrivando a baciarlo. Quando Daniel lo ha scoperto, ha deciso di porre fine alla loro relazione. Rendendosi conto dell'errore e dei sentimenti ancora presenti per Daniel, Lia ha scelto di rivolgersi al programma per chiedere perdono.

Di fronte a Daniel, Lia col cuore in mano ha affermato: "Sono qui per chiederti scusa per tutti gli errori che ho commesso, per averti fatto soffrire e per non averti parlato subito di quello che stava succedendo. So che tu l’hai vissuta come un tradimento, ma nella mia testa ci eravamo già mollati, dunque non l’ho vissuta così. So che ti ho fatto soffrire e per questo non mi perdonerò mai. So di aver sbagliato a buttare via tutto quello che abbiamo costruito in sette anni. Oggi ho capito che sei tu la mia persona e sono qui per dimostrartelo". Parole che, alla fine, hanno smosso qualcosa in Daniel. Il ragazzo infatti ha spiegato di provare ancora molto dolore per quanto accaduto, ma ha comunque deciso di aprire la busta, un gesto con cui ha accettato le scuse di Lia, concedendo una nuova possibilità alla loro relazione.