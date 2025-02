Dritto e Rovescio, Capezzone spiana la Malpezzi: "Meloni? Voi avete un problema con la realtà"

Roberto Tortora 14 febbraio 2025 a

Scontro tra Simona Malpezzi, parlamentare del Pd, e Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero. L’arena è lo studio di “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento politico di Rete4, condotto da Paolo Del Debbio ogni giovedì alle 21:30. Il tema è quello dei migranti, rinfocolato dall’ultimo attentato a Monaco di Baviera, con un’auto piombata sulla folla in occasione di una manifestazione sindacale che ha causato decine di feriti, tra cui un bimbo in gravi condizioni. L’autore è Farhad N., un richiedente asilo arrivato nel Paese nel 2016 come minorenne non accompagnato e affidato alle cure di una struttura di assistenza minorile. Secondo quanto riferito dalla Bild, in precedenza era stato in Italia, sbarcato nel novembre del 2016 a Reggio Calabria, dove è stato identificato e fotosegnalato. Aveva dichiarato un’età di 15 anni.

Capezzone dà le colpe alla sinistra garantista e che apre le porte del Paese a tutti: “La verità è che alla sinistra qualunque operazione di dissuasione non va bene, non va bene niente. Volete solo tutto aperto, come testimonia un referendum che vuole allargare ancora la cittadinanza. Morale? Amici della sinistra vi svelo un segreto: voi non avete un problema con la Meloni o con Salvini, avete un problema con la realtà e con gli italiani che non vi credono più, è chiaro?”.

La Malpezzi replica, attaccando la Meloni: “In questi due anni e mezzo di governo di sicuro qualcosa avrebbe dovuto fare. Io credo che Giorgia Meloni la debba smettere di raccontarci le storie di tutti i complotti, perché nel grande diario di Giorgia Meloni c'è sempre qualcuno che ce l'ha con questo governo. Non penso che sia molto positivo da parte di una leader, di fronte ad una difficoltà, dare colpe ad altri e magari non dire ‘forse dobbiamo cambiare ricetta’, no è sempre colpa di qualcuno, è la sindrome del complotto, quindi si vive solo attraverso il complotto. Visto, però, che ha una grande influenza anche in Europa, e non lo dico ironicamente, iniziassero tutti insieme a cambiare le regole su Dublino, già questo aiuterebbe l'Italia a non dover effettuare il primo riconoscimento”.