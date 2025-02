Dritto e Rovescio, cosa esce di bocca a Rita De Crescenzo: Del Debbio è sconvolto

21 febbraio 2025 a

"L'avete sentita la mia nuova canzone? Sta spopolando": Rita De Crescenzo, nota tiktoker napoletana di cui si è parlato nei giorni scorsi per aver mosso 200 autobus verso la località sciistica di Roccaraso, lo ha chiesto a Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. Di fronte al "no" del conduttore, l'influencer ha iniziato a canticchiare il suo brano, rigorosamente in napoletano. Spiazzato, Del Debbio le ha quindi chiesto di "tradurre".

Durante l'intervista si è parlato anche del processo per spaccio che vedrebbe coinvolta la tiktoker. "Io sono garantista quindi per me, finché non ci sarà la Cassazione... c'era sui gornali che ci sarà un processo per spaccio", ha detto il conduttore. E lei ha controbattuto: "La Cassazione mi ha assolta, ci sono gli atti che parlano. Io non ho mai spacciato droga, l'ho comprata. Io però non ne compravo poca, ma parecchia". "Ma tutta per te?", le ha chiesto Del Debbio.

Rita De Crescenzo, la tiktoker di Roccaraso a processo: droga, accuse pesantissime

E la De Crescenzo: "Sì. Ma nella vita si può cambiare, ci sono riuscita io, ci possono riuscire tutti. Io sono un buon esempio, mi chiamano tante persone che fanno ancora uso di droga e psicofarmaci e mi chiedono come abbia fatto io a uscirne. Io ci ho messo la buona volontà e l'ho fatto per i miei figli e per me stessa".