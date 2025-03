Affari Tuoi, "l'ingordigia non paga": bufera su Roberta e Guido, cosa ha fatto impazzire tutti

02 marzo 2025 a

a

a

Roberta dal Lazio è stata la protagonista di Affari Tuoi, il programma condotto da Stefano De Martino, nella puntata in onda questa sera, domenica 2 marzo, su Rai 1. La pacchista ha detto che nella vita fa l’impiegata, lavora in un’azienda della grande distribuzione organizzata a Fiano Romano, e che ha due figli, Edoardo e Riccardo. Con lei al centro dello studio il compagno Guido. I due hanno giocato con il pacco numero 6.

La partita è iniziata molto bene: sono stati fatti fuori ben 5 pacchi blu e solo un rosso, quello da 50.000 euro. A quel punto il dottore ha offerto 38.000 euro, ma Roberta e Guido hanno rifiutato. Nei tiri successivi, poi, sono stati eliminati i 100.000, i 20.000 e i 200.000 euro. Il dottore, allora, ha proposto il cambio. La concorrente, però, ha preferito tenersi il suo pacco, dicendo di credere molto nel destino.

"Stasera ha raddoppiato": Affari Tuoi, il brutale sfottò di Stefano De Martino a Emilia

A un passo dalla fine, poi, sul tabellone sono rimasti 3 pacchi blu e 3 rossi, quelli da 15.000, 75.000 e 300.000 euro. Il dottore, per un tiro, ha offerto 30.000 euro. ma Roberta ha deciso di rifiutare e di andare avanti. A seguire, la coppia è rimasta con 200 euro, 15.000 euro, 75.000 euro e 300.000 euro. Alla fine, quando in ballo sono rimasti i 15.000 e i 300.ooo euro, il dottore ha offerto loro 75mila euro ma la coppia ha scelto ancora una volta di rifiutare. Infine la scoperta: nel loro pacco c'erano "solo" i 15.000.

La scelta finale di Roberta e Guido non è piaciuta a molti telespettatori, che hanno commentato la puntata su X. Qualcuno, per esempio, ha scritto: "L'ingordigia non paga". Qualcun altro invece: "Si vede che qua nessuno ha problemi di soldi perché io I 75k li avrei accettati". E poi c'è chi si è schierato dalla loro parte: "Ci vuole coraggio per arrivare fino in fondo quindi complimenti! #affarituoi".