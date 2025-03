L'Aria che tira, Parenzo sbotta con Markov: "Lezioni di democrazia da chi ha assassinato Navalny no!"

05 marzo 2025 a

"Non abbiamo una capitale del processo dei negoziati, abbiamo avuto Minsk 1, Minsk 2, sono stati tutti accordi non rispettati dalle altri parti, per 8 anni l'Ucraina ha continuato la guerra nei nostri confronti": l'ex portavoce di Putin Sergej Markov lo ha detto in collegamento con David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Poi ha aggiunto: "Per quanto riguarda la spesa dei vostri bilanci, invece, è sempre così: l'Europa comincia ad ammazzare veramente la democrazia perché voi favorite il nazismo in Ucraina, uccidete la democrazia in Romania e siccome avete paura di una minaccia allora dite che spendete di più. Avete questa tendenza un po' strana a spostarvi verso dei regimi particolari".

Parole, queste, che hanno fatto saltare dalla sedia il conduttore. "No! Lezioni di democrazia dalla Russia... Anche no. Lezioni di democrazia da chi ha assassinato Navalny, da chi ha assassinato la Politkovskaja, anche no!". "Lei è una persona libera Parenzo, deve sentire tutte le campane. Voi non vedete la vera strada verso la libertà", ha controbattuto Markov. E il conduttore, stizzito, ha chiosato: "Siamo liberissimi! La invitiamo anche, figuriamoci".

