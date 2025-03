M5s, delirio-Carotenuto: "Alla Meloni solo domande su Sanremo". La strepitosa risposta di Giorgino

06 marzo 2025 a

I Cinque Stelle maestri di strafalcioni. Accade anche sull'intervista di Giorgia Meloni al XXI Secolo, il programma di Rai 1 condotto da Francesco Giorgino. Qui il premier ha parlato di tutto: dai dazi di Trump, all'Unione europea, fino alla riforma della Giustizia e al rapporto con le toghe. E sì, anche di Sanremo. E proprio quest'ultima parentesi ha scatenato Dario Carotenuto, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Vigilanza Rai.

"La Rai ha perso l’ennesima occasione di fare servizio pubblico con l’intervista andata in onda a XXI Secolo a Giorgia Meloni - è l'incipit dell'attacco -. Il servizio pubblico abdica alla sua missione di informare i cittadini e invece di interrogarla (Meloni ndr) su questioni spinose come l’Ucraina o il Medio Oriente, sceglie di porre domande su Sanremo o sulle vacanze della premier".

Oltre alla smentita clamorosa arrivata in tv (basta vedere la puntata della trasmissione), non si è fatta attendere la replica del conduttore. Quest'ultimo ha risposto a Dagospia che lo aveva sbertucciato. "Deve essere proprio dura la vita dalle parti tue e di 'quel tale che scrive sul giornale' (citazione del grande Vasco) che di cognome fa Candela e che ho visto agitarsi spesso sui social contro la Rai e contro di me. Mamma mia, quanta bile!!!", ha scritto Giorgino nella replica che Dagospia ha riproposto integralmente. "Senza rancore e con un sorriso. P.S. Se proprio dovete occuparvi di me, la prossima volta siate almeno più precisi. Tre errori nello stesso articolo forse son troppi. Non sono più il vice direttore del Tg1 da tre anni; dirigo l’Ufficio Studi della Rai, conduco da due anni XXI Secolo nell’ambito della Direzione Approfondimento. Non insegno Giornalismo ma Comunicazione e Marketing e lo faccio solo alla Luiss. Ma tanto, come diceva Nietzsche, ormai non esistono più i fatti ma solo le interpretazioni. Evviva le candele!!!".