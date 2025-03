L'Eredità, "come lo vogliamo vedere": Claudio alla ghigliottina? Si scatena una valanga di commenti

07 marzo 2025 a

Tutto al maschile il Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda ieri sera, giovedì 6 marzo. A giocarsela sono stati Giovanni, Claudio e Luca. Ai 100 secondi, però, sono arrivati solo il debuttante Claudio e il campione in carica Giovanni. A sorpresa, ad avere la meglio è stato proprio l'esordiente, che si è guadagnato così l’occasione di portarsi a casa il montepremi finale di 160.000 euro.

Le parole da collegare erano "Gettare", "Mobile", "Vecchio", "Chitarra" e "Vacanza". E dopo vari dimezzamenti la cifra in palio è scesa a 20.000 euro. Allo scadere del minuto di tempo concesso per i ragionamenti il nuovo campione ha tentato il tutto per tutto dando come soluzione la parola "Mare". Peccato, però, che non fosse quella la parola corretta, ma "Ponte". Claudio ha comunque fatto una bella figura perché ha scelto un termine che si incastrava bene con quasi tutto.

Sui social, infatti, quasi nessuno si è scagliato contro il concorrente. Anzi, in molti hanno apprezzato il suo ragionamento. "C’era andato comunque vicino! bravo lo stesso!", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Che persona gentile Claudio, lo vogliamo vedere vincere!". E ancora: "E’ bravo comunque questo ragazzo".