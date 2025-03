L'Eredità, Giulia fatta a pezzi: "Hai mai sentito parlare di emotività?". Una bufera: cos'è successo

07 marzo 2025 a

Venerdì 7 marzo è andata in onda una nuova puntata de L'Eredità, il game show di Rai 1 condotto da Marco Liorni. "Buonasera Italia, buon venerdì Italia e benvenuto all'Eredità", ha detto il padrone di casa a inizio trasmissione. Poi ha dato il bentornato al nuovo campione del gioco Claudio. Con lui giocano come concorrenti Claudia da Cremona, Gabriele da Udine, Giovanni da Viterbo, Giulia da Bologna, Roberta dalla Sardegna e Luca da Ferrara. "Buona fortuna a tutti - ha proseguito Liorni -. Giochiamo?".

L'unica concorrente che è riuscita ad arrivare fino alla Ghigliottina è proprio Giulia da Bologna, neo arrivata all'Eredità. La ragazza si è detta "non agitata, tranquilla" di giocarsi la bellezza di 47500 euro. "Una cifra quasi top", ha detto Marco Liorni prima dell'inizio della manche finale. Per portarseli a casa doveva trovare una parola che quadrasse con "Bel", "Natale", "Carne", "Combinare", "Bridget Jones". Dopo qualche istante di suspence, Giulia ha scritto sul suo cartoncino: "Pasticcio". Ed era proprio la soluzione esatta.

Intanto sui social, qualche telespettatore non ha molto apprezzato l'"arroganza" mostrata da Giulia prima dell Ghigliottina. Soprattutto quando ha dichiarato che ai suoi dice sempre di non essere agitati se si ha studiato. "Lo dice lei che uno studente agitato è uno che non sa le cose! Mai sentito parlare di emotività?", ha commentato su X Annarella.