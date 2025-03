L'Eredità, "è svenuto subito dopo l'eliminazione": attimi di terrore, "tutto sospeso"

11 marzo 2025 a

Attimi di paura a L'Eredità. Durante le registrazioni di una delle ultime puntate del programma di Rai 1, un giovane concorrente si è sentito male costringendo i tecnici a interrompere le riprese. Il malore è stato tagliato e dunque non mandato in onda, ma a raccontare l'accaduto ci pensa Marco Liorni. "Poco tempo fa un ragazzo è svenuto subito dopo l'eliminazione, ha avuto un mancamento", ha spiegato il conduttore del quiz game a Tv Sorrisi e Canzoni. Solo spavento, dato che non è successo "nulla di grave, poi ci abbiamo scherzato".

Al momento non si conosce l'identità del malcapitato, a riguardo Liorni ha preferito mantenere il massimo riserbo. Eppure non è una novità. Fatti simili succedono di frequente vista la tensione del gioco e la novità di trovarsi davanti alle telecamere.

Proprio per quanto riguarda i partecipanti alla trasmissione, il conduttore ha confessato: "Li conosco prima della trasmissione, dico loro di essere spensierati, che fare brutte figure capita a tutti. Ci sono professori che hanno paura dei commenti degli studenti e viceversa, studenti che pensano ai professori. Ci sono dirigenti di azienda che hanno un ruolo importante e si mettono in gioco". Nel frattempo Liorni ha festeggiato un anno alla guida de L'Eredità. Il desiderio? Arrivare a infrangere il record di puntate condotte con "Reazione a catena", ossia 650.