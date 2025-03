C'è posta per te, le pesantissime parole di Ignazio Boschetto sul futuro de Il Volo: Millie in lacrime

16 marzo 2025 a

Sabato sera. Tempo di storie e di lacrime. Almeno a C'è posta per te, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E tra le storie più toccanti raccontate nella puntata di sabato 15 marzo c'è quella di Millie, che ha scelto di rivolgersi al programma per organizzare una sorpresa speciale ai suoi genitori, che le sono stati sempre al fianco, fondamentali e presenti, in particolare durante la malattia. Infatti Millie a 32 anni, poco dopo la nascita del suo figlio, è stata colpita da un tumore. Al tempo viveva in Germania per ragioni di lavoro, ma scelse di tornare a casa, dai genitori, per affrontare la battaglia e la chemioterapia.

Con profonda gratitudine, Millie ha voluto scrivere loro una lettera carica d’amore e riconoscenza: "Non siete solo i miei genitori, ma i miei eroi perché mi avete dato la vita e me l’avete salvata più e più volte con la forza del vostro amore e io non vi sarò mai abbastanza grata per questo", ha letto commossa. "Eravate giovani ed inesperti e vi siete ritrovati a scalare montagne su montagne e con il peso di questa figlia sulle spalle. Avete capito prima dei medici che quella febbre che avevo non era normale. Mi avete ridato la vita una seconda volta", ha aggiunto.

Dunque il racconto, drammatico, della diagnosi e di quello che ne è seguito. Poi ancora un ringraziamento ai genitori, che hanno accudito il suo bimbo mentre lei era piegata dalle terapie, tostissime. "Se sono riuscita a riafferrare la mia vita con le mie mani, è solo grazie a voi. Vi siete presi cura del mio bambino quando non riuscivo a tenerlo in braccio per via delle cure. Siete stati fantastici, mentre io sono stata intrattabile e ingiusta e me la prendevo per qualsiasi cosa. Voglio chiederti scusa, papà, per averti fatto tanto male al cuore con le mie sfuriate, ero arrabbiata e tu mi giustificavi sempre. Mi dispiace di tutto il peso che vi ho fatto portare per colpa della mia malattia", ha aggiunto Millie, in una lettera che ha colpito dritto al cuore.

E sempre per riconoscenza, ecco che Millie ha voluto omaggiare i genitori con un regalo davvero speciale: Il Volo, i tre tenori, Ignazio, Piero e Gianluca. Ecco infatti che i tre sono scesi in studio accolti dallo stupore e dall'emozione dei genitori di Millie. Ignazio Boschetto ha voluto dedicare loro parole speciali: "Per noi la famiglia è sempre stata una colonna importante della nostra carriera e della nostra vita. Dalla vostra storia, voi siete davvero il concetto di famiglia e l’esempio perfetto".

Anche Gianluca ha speso bellissime parole: "Questa storia ci ha dato degli insegnamenti. C’è posta per te ci ricorda di quanto, nella sua precarietà, sia fragile la vita, di quanto la salute sia importante, mentre noi rincorriamo i beni materiali. L’amore è la cosa più importante della vita". Infine, Piero ha sottolineato il ruolo dei genitori nella crescita dei figli: "Fare i genitori è difficile, dovete insegnarci l’educazione ma anche lasciarci volare. La cosa più importante è sapere che se noi ci dovessimo mai voltare indietro troveremo sicuramente un nido pronto ad accoglierci", ha concluso. Momenti di emozione pura. Infine, ecco l'appello di Millie ai tre: "Non vi lasciate mai!". Già, le voci su una possibile rottura, soprattutto qualche tempo fa, giravano impazzite. A rassicurare Millie, però, ci ha pensato Ignazio Boschetto: "Prima di stare sul palco, l’ultima cosa che facciamo è darci la mano tutti e tre". Una bella frase per dire che no, il loro legame non si spezzerà. Il Volo resta.