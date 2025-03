Quarta Repubblica, Bassani: "Visto chi c'era nella piazza di Serra?". Due giorni dopo...

18 marzo 2025 a

La manifestazione per l'Europa lanciata da Michele Serra a piazza del Popolo a Roma lo scorso weekend fa discutere. E anche a Quarta Repubblica si parla di ciò che è accaduto durante il raduno dei salottieri europeisti.

A fare una riflessione piuttosto arguta è stato Luigi Marco Bassani, un accademico noto per le sue analisi sulla politica e le analisi politiche. E le sue parole nella trasmissione sono state piuttosto chiare: "Se avessi voluto sentirmi giovane e parte di un movimento energico, sarei andato in quella piazza durante la manifestazione. Ma guardate l'età media delle persone presenti: era chiaramente composta da persone più anziane. Questo dimostra che l'Europa, così come viene proposta oggi, non riesce a scaldare gli animi dei giovani. Non li motiva, non li coinvolge, e questo è un problema per il futuro della politica europea".

I commenti al post che mostra il video dell'intervento di Bassani confermano l’interesse per le parole di Bassani. Alcuni utenti concordano ("ha ragione", "bravo"), mentre altri sottolineano il problema dell’Europa "geriatrica" o della scarsa partecipazione giovanile. Questo riflette il dibattito acceso intorno al tema. Insomma a quanto pare questa Europa, così com'è, resta ancora un polo poco attrattivo per le giovani generazioni che sì, viaggiano, studiano e lavorano all'estero in Europa, ma non hanno ancora una coscienza politica europeista come invece è stato sbandierato dal palco di piazza del Popolo.