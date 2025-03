Elisabetta Piccolotti e la battuta velenosa di Floris: "Spero sia venuta in taxi..."

Roberto Tortora 19 marzo 2025 a

L’autogol politico più grossolano degli ultimi tempi porta la firma di “Alleanza, Verdi e Sinistra”, in particolare di Elisabetta Piccolotti e Nicola Fratoianni, con la scoperta del possesso di un’automobile della Tesla, la tanto odiata azienda del tanto odiato Elon Musk. Con l’ulteriore gaffe della Piccolotti per un’altra ammissione: “Siamo rimasti fregati. L’abbiamo presa prima che Musk diventasse nazista. L’abbiamo presa col leasing, quindi per ora non è possibile. Ma quando sarà, certo, ce ne libereremo. La venderemo. La Tesla funziona. L’ho usata sempre nell’ultima campagna elettorale per le Europee. L’ho pagata anche poco, 47mila euro”. Ed è proprio Elisabetta Piccolotti, dopo quest’inopportuna valutazione di prezzo in un momento di crisi per l’Italia, una degli ospiti di “Dimartedì”, talk di approfondimento di La7, condotto da Giovanni Floris che subito le fa una battuta: “È venuta in taxi spero!”.

La Piccolotti replica: “Si, ma siccome voi di Dimartedì siete perfidi, anche questo taxi in realtà era una Tesla e non è una battuta!”. Floris è sbigottito: “Ma che davvero? Ma allora è una persecuzione!”. La deputata, rispondendo ad un’altra intervista, ha provato “letteralmente” a metterci una pezza, anzi un adesivo, per coprire il logo Tesla: “Me l’ha regalato mia sorella per il compleanno. C’è scritto: ‘L’ho comprata prima di sapere che Elon fosse pazzo’. In California questi adesivi sono diffusissimi. Eravamo felici con l’auto elettrica. Ma adesso, benché efficientissima, quest’auto è un peso politico”.

Fratoianni, intanto, si è smarcato dall’imbarazzo rispondendo così al Foglio: “Non è mia. È di mia moglie. Se vuole sapere qualcosa, chiami pure lei”. Sulla scelta di liberarsi dell’auto resta anche vago: “Valuteremo, vedremo, forse, chissà”. Su X le reazioni dei cittadini sono ovviamente di sdegno, un utente riassume bene il pensiero generale e scrive semplicemente: “Gente che sta bene con la pancia piena”.