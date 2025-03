La Volta Buona, malore in diretta per Kassandra Cassini ai funerali della madre

21 marzo 2025 a

"Kassandra ha avuto un malore e quindi ha preferito giustamente riposarsi a casa": l'inviato Fabrizio D’Alessio de La Volta Buona, la trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 1, lo ha detto a proposito della figlia di Nadia Cassini, di cui oggi si celebrano i funerali.

La showgirl e attrice si è spenta all'età di 76 anni dopo una lunga malattia. E oggi, nel giorno dell'ultimo saluto all'icona dei film degli anni '70 e '80, sua figlia Kassandra, nata dalla relazione con l’attore greco Yorgo Voyagis, ha avuto un piccolo problema di salute.

A confermarlo Giuseppe, marito dell'attrice, che - come ha spiegato l'inviato - "sorrideva quando si parlava di mito e di questa donna solare, piena di gioia". "Una donna particolarissima con la quale non ci si sarebbe mai potuti annoiare e con cui io sono stato per 23 anni, poi sposandola, pur essendo contrario alla pratica del matrimonio in quanto ritengo che tra un uomo e una donna i rapporti siano di mente e di cuore e non di carte bollate. Però con Nadia è stata una cosa lunghissima, di 23 anni, e mai mai noiosa, sempre diversa perché non finiva mai di sorprendere", ha spiegato Giuseppe, commosso.