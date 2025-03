Verissimo, pioggia di insulti: "Cosa c'entra? Basta", chi porta in studio Silvia Toffanin

21 marzo 2025 a

a

a

Verissimo nel mirino degli odiatori seriali. A scatenare la reazione del pubblico, la presenza di Clizia Incorvaia. La nuora di Eleonora Giorgi sarà ospite del programma di Canale 5 in onda domenica 23 marzo. Silvia Toffanin, o meglio la trasmissione, ha annunciato l'ospitata su Instagram. Proprio qui si sono scatenate le critiche. "Azz, ci dobbiamo sorbire questa lagnosa...ora cavalchi l' onda x merito della grande Eleonora...se ti chiudi in casa a fare silenzio è molto meglio, voglio capire i figli ( paolo e andrea) e tu che c'entri?", scrive un utente al quale fanno eco altri: "L'unica che non era da invitare", "Che palla al piede questa", "Altri parenti ne abbiamo poi?", "Un po esagerato, vivete il dolore a casa, capisco che il gettone di presenza serva. Ma basta", "Manca massimo ciavarro e siamo al gran completo".

Nei giorni scorsi, subito dopo la morte dell'attrice, Toffanin si è addirittura commossa: "Ora vorrei ricordare con Eleonora Giorgi - aveva esordito -. Ho avuto il privilegio di parlare con lei fino agli ultimi giorni. Ci teneva tanto a salutarvi, volevo farlo dalla clinica dove si trovava con un golfino nero sopra al pigiama per essere sempre carina. Il vostro affetto le aveva riempito il cuore. Purtroppo non è riuscita a farlo perché è stata male e se n’è andata. Non ci resta che guardare la sua ultima intervista, che era stata una grande lezione di vita per tutti noi".





"Basta, basta! Io lascio lo studio!": Iva Zanicchi scatena il caos a Verissimo

Oltre a Incorvaia, domenica in studio ci saranno Bianca Guaccero, Paola Barale, Serena e Nicole Brancale. Infine, spazio all’energia e al successo di Gaia, fresca di pubblicazione del suo nuovo album dal titolo Rosa dei venti.