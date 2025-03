Domenica In, Elodie sconvolge tutti su Iannone: "Quando ho capito che volevo essere sua"

23 marzo 2025 a

"Quando l'ho visto, ho capito che volevo essere sua, che avrei voluto renderlo felice perché quando ci siamo conosciuti aveva lo sguardo un po' malinconico": Elodie lo ha detto a proposito del suo fidanzato, Andrea Iannone, nel salotto di Mara Venier a Domenica In su Rai 1. La cantante e il pilota sono fidanzati ormai da tre anni e appaiono più affiatati che mai. "Io - adesso dico una cosa un po' pazza - penso di portare tanta positività nella vita delle persone, non so perché ma credo di avere un'aura positiva che fa stare bene", ha poi aggiunto l'artista.

Elodie ha confessato anche di sostenerlo molto nel suo lavoro: "Io lo seguo nelle gare, poi, sì, quando arriva sudato... Cioè ragazzi voi non potete capire, è molto virile. Mi piace proprio andare a vedere le corse ma nessuno deve parlare nel box perché sono intrattabile, mi hanno pure cacciata una volta, mi hanno messa nel camion, da sola e basta".

Infine, la cantante ha ammesso che la parte più bella della popolarità è il fatto di entrare in connessione con il pubblico: "Il successo lo vivo in modo sereno perché fa parte della mia vita, non lo sento come un peso sulle spalle. È ciò che mi permette di relazionarmi alle persone, di parlarci insieme, ad esempio, quando vado a fare la spesa, chiacchiero con le signore oppure anche tanti genitori mi fermano e questo mi fa piacere".