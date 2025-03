L'Eredità, "non vergognosa ma scandalosa": si scatena l'inferno dopo la puntata

23 marzo 2025 a

La debuttante Alessandra, dalla Calabria, la campionessa in carica Marina, traduttrice, e “Mister Settantacinquemila” Gabriele: loro i tre concorrenti che hanno giocato al Triello a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, domenica 23 marzo. Ai Cento Secondi, invece, sono riusciti ad accedere solo Gabriele e Marina, che si sono contesi una Ghigliottina da 145.000 euro.

Ad avere la meglio, alla fine, è stato Gabriele, che così è andato alla Ghigliottina per la quarta volta. Le parole in gioco questa sera erano primo, memoria, passo, radar e marciapiede. Dopo un solo dimezzamento, il campione è rimasto con 72.500 euro. Poi, a seguito del minuto di ragionamento previsto dal regolamento, ha scritto la parola PERCORSO sul cartoncino a sua disposizione. Peccato, però, che la risposta esatta fosse un'altra, cioè UOMO. Gabriele potrà riprovarci domani.

Qualcuno, sui social, non ha condiviso la soluzione offerta dal programma. "L'ultima parola di stasera non è vergognosa ma scandalosa, tenetevi stretti questi soldi fate veramente pena, da stasera Stop alla visione di un programma indegno", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece ha puntato il dito contro il concorrente: "Gabriè mi hai deluso".