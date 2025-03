Volano stracci a Lo Stato delle Cose. Protagonisti Massimo Giletti e Vladislav Maistrouk. Il conduttore di Rai 3 esordisce con una domanda sulla possibile fine della guerra in Ucraina: "Vi fidate di Trump, o pagherete voi il conto?". Immediata la reazione del giornalista collegato da Kiev: "Ma il fatto che l’Europa non c’è, Massimo, lo dici tu! Perché l’Europa c’è. Il 27 di questa settimana ci sarà a Parigi un incontro importante per i cosiddetti volenterosi che vorranno e potranno garantire la sicurezza all’Ucraina in futuro. Ora come ora sai, voi avete fatto vedere degli spezzoni dell’intervista di Witkoff a Kherson. Probabilmente lì sono state dette delle cose che sono state interpretate qui in Ucraina, sia dai partiti di governo, sia da quelli di opposizione, come una cosa scandalosa. Molti si sono veramente scandalizzati in quanto Witkoff in quella intervista e poi dopo ripetuta anche alla Fox, ha dimostrato di avere delle conoscenze dell’Ucraina veramente non basse, proprio incompetente: sulla storia dell’Ucraina, sulla storia del conflitto tra Ucraina e Russia. Questa non è una opinione".

Giletti a quel punto lo incalza: "Maistrouk, però la domanda è… Io capisco benissimo che chi subisce da tre anni un’invasione e ha visto i suoi fratelli morire per una follia totale stia così, però la domanda che ti faccio è: ‘Dove volete andare? Dove vogliamo andare, fino alla morte di tutti? O è meglio che una pace anche ingiusta, ma smetterla di morire in questo momento?'". Parole che scatenano la reazione dell'ospite: "Dove volete arrivate? Dove volete arrivare voi, Massimo? Dove vuoi arrivare tu, che prima, parlando dell’Ucraina, sembra di stare al ristorante ‘La parolaccia’. Dove vuoi arrivare tu? Che al terzo anno della guerra chiami Santoro, che ha portato nella sua lista di partito Europeo una sua spia russa, che ha minacciato di morte la giornalista della Rai Battistini e minaccia di morte anche comici come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un altro come Orsini, che non è mai stato in Ucraina". Ma per Giletti "da noi c’è ancora la libertà di ascoltare tutti, come sto ascoltando te. Posso dire che siamo stanchi di guerre di morti?". Maistrouk però prosegue e si lascia andare a battute sulle mortadelle, di cui parlava prima Giletti in tv.