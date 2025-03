L'Eredità, "non c'entra proprio nulla": bufera sulla ghigliottina di Gabriele

Le parole da collegare erano diretta, passione, Jovanotti, italiano e torno. Il campione ha dimezzato 2 volte e così la cifra in palio è scesa a 50mila euro. Poi, dopo il minuto di ragionamento previsto dal regolamento, il concorrente ha tentato il tutto per tutto con la parola INDIETRO. Peccato, però, che la risposta corretta non fosse quella, ma SABATO . Il campione potrà comunque riprovarci domani.

Sono stati Gabriele e Francesca a giocarsi l'accesso alla ghigliottina a L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai 1, nella puntata in onda questa sera, mercoledì 26 marzo. La sfida dei 100 secondi, poi, è stata vinta da Gabriele, che così è tornato a sedersi al tavolo del gioco finale per la sesta volta. Il montepremi iniziale era del valore di 200mila euro.

In molti sui social hanno commentato la puntata. Qualcuno in particolare ha contestato la soluzione della ghigliottina. "Sabato con passione non c'entra proprio nulla", ha scritto per esempio un utente su X. Un altro invece ha dato la "colpa" della sconfitta alla giovane età del concorrente: "Povero, è troppo giovane e non conosceva sabato italiano e torno sabato #leredita".