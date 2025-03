Affari tuoi, Chiara e il marito? "A casa è finita in disgrazia", insulti dopo i titoli di coda

"Lei a 25 anni sposata, con lavoro e famiglia, io a 25 anni a guardare lei ad Affari Tuoi dal divano. Okkk", scrive un utente su X ad avvio di partita. Si procede spediti ma il finale alla Regione Fortunata è amaro. Amarissimo. Anche perché a scegliere è Antonino, con la moglie che prima gli concede l'opportunità di decidere il loro destino e poi sembra non trattenere una certa irritazione una volta appurato il ritorno a casa senza un euro in tasca.

"Altra riprova che le partite che iniziano bene finiscono male". Ad Affari tuoi mercoledì sera giocano Chiara e il marito Antonino dalla Calabria, ma il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino non va come sperato né dai concorrenti né dai telespettatori, che a casa si scatenano suggerendo una crisi matrimoniale imminente.

Sui titoli di coda, proprio su questo punto si scatena il delirio. "Ecco quì... lo sapevo... solidarietá al marito...", "Spero che lui dorma in una stanza a parte e si possa chiudere dentro a chiave", "Mi dispiace per lui", "Lei lo odia", "Secondo voi hanno un divano abbastanza comodo???? Ahahahah...", "Le facce di lei che lo ama da morire", "Il marito si è scavato la fossa", "Ma se non ti andava bene perché non hai detto, no, scelgo io!!".

E ancora: "Oddio ha scelto lui... se è giusta un grazie, ma se sbaglia son cazz…", "Mamma mia che allegria sti due sta sera...", "No raga non ha scelto la Puglia ma la Regione fortunata che ha voluto il marito. Oh Dio questi sono divorziati", "Non oso immaginare se la regione la sceglie il marito ed è sbagliata... ahahahah... poraccio...", "LEI LO ODIA", "A questo punto la regione giusta sarà la corsica... ahahahah...", "Il marito che dice che è un gioco... e



rischiando una gomitata... ahahahah...".